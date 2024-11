Rührender Brief: „Werde dich immer anfeuern!“

Nadal lässt Start offen

Ob Nadal ab Dienstag bei den Davis-Cup-Finals in Malaga auch selbst aufschlagen wird, ließ der Spanier noch offen. Er will sich ganz in den Dienst des spanischen Teams stellen. Wenn dies bedeuten würde, dass er gar kein Einzel mehr spielt, dann ist das für Nadal auch okay. Nach seiner hat der 22-fache Grand-Slam-Sieger schon mit Kapitän David Ferrer gesprochen und diesen gebeten, keine Entscheidungen zu treffen, die auf seine letzte Woche auf der Tour Rücksicht nehmen. „Das Team kommt zuerst und er sollte sich nicht vom Lärm von außen beeindrucken lassen. Er muss tun, was das Beste für das Team ist und das möchte ich auch so“, stellte Nadal klar. „Ich möchte helfen, wo ich kann, ob es als Spieler ist oder auch nur hier zu sein.“ Wenn er sich selbst im Training nicht bereit für einen Sieg im Einzel sehe, werde er der Erste sein, der nicht spielen will. Grundsätzlich wolle er den Rummel um ihn nicht viel beachten, betonte der 38-Jährige. „Die Emotionen werden am Ende kommen. Davor und danach werde ich mich auf meine Aufgaben fokussieren.“ Eines wusste Nadal freilich: „Mein Leben wird sich nach dieser Woche stark verändern.“