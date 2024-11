Benko-Jagd-Affäre: 100% für Tirols neuen SPÖ-Chef

Nur ein Parteitag kann eine solche Besetzung ändern. Auch als Bezirksparteivorsitzender des größten SPÖ-Bezirkes Innsbruck-Land will Dornauer offenbar nicht so schnell gehen. Stattdessen plant er dort eine „Konferenz“ für Frühjahr kommenden Jahres. In der Partei ging man indes weiter von einer geordneten Übergabe aller Dornauer-Funktionen aus.