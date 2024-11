Dornauer lässt bei SPÖ Tirol weiter Köpfe rauchen

„Heute ist ja Landesparteirat“

Zum Landesparteirat mit rund 80 Mitgliedern am Montagabend war Dornauer indes überraschend erschienen – und zwar kurz vor Beginn, als SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler, Wohlgemuth und Co. bereits im Saal eines Innsbrucker Veranstaltungszentrums waren. Im Vorfeld war nicht mit seinem Kommen gerechnet worden. „Heute ist ja Landesparteirat“, meinte der 41-Jährige zur APA auf die Frage, weshalb er an der Versammlung teilnahm.