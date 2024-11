Falsche Leiberln lösten erbitterten Rosenkrieg aus

Dauerberauscht von Alkohol und Wut eskalierte die Situation zwischen dem einstigen Liebespaar zunehmend. Jedes zufällige oder beabsichtigte Treffen endete in einem wüsten Streit. Zusätzlich schickte der Mostviertler der Frau „Grußbotschaften“ in Form von Munitionsfotos (vor dem nächsten Besuch), bombardierte die Ex mit Sprachnachrichten oder verfolgte sie bis nach Hause. So lange, bis sie ihn schließlich anzeigte.