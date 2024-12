Skandale, Schicksalsschläge und große Momente 2024

Schweden: Traumurlaub statt Palastpflichten

Während andere Royals mit Krisen kämpften, gönnte sich die schwedische Königsfamilie eine Auszeit in Brasilien. König Carl Gustaf und Königin Silvia reisten mit ihrer gesamten Familie in die Heimat der Königin und ließen die Pflichten hinter sich. Prinzessin Madeleine, endlich wieder in Schweden, übernahm in ihrer Abwesenheit die Regentschaft. Es tauchten sogar Bilder am Strand auf, die der Welt und zeigten, dass auch Royals gelegentlich durchatmen müssen.