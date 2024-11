Alkolenker überholt Polizeiauto – Führerschein weg

Drogenlenker und Alkolenker erwischt

Zudem zog die Polizei am Wochenende mehrere Drogenlenker aus dem Verkehr. Im Salzburger Stadtgebiet erwischte man einen indischen Lkw-Fahrer, er besitzt keinen Führerschein. In Maishofen und Zell am See stoppten die Beamten zwei Pkw-Fahrer. Bei ihnen schlugen die Drogentests jeweils positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain an. Und: In Thalgau touchierte eine Alkolenkerin (1,88 Promille) mit ihrem Pkw einen Randstein. Trotz eines schwer beschädigten Reifens setzte die Frau ihre Irrfahrt vor, ehe die Polizei den Wagen anhielt. Sie ist ihren Führerschein los.