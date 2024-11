„Anzeigenhauptmeister“ auf Streife in Österreich

„Ich hab’ gestern einen Auftritt in Aicha in Bayern gehabt. Da hab’ ich mir gedacht, ich schau’ auch noch über die Grenze. Ich war etwa zwei Stunden in Österreich auf Streife, in der Region Schardenberg, Münzkirchen, Schärding. In Aich habe ich einen Grünflächenparker ohne Kennzeichen erfasst, in Münzkirchen ein paar Linksparker“ – der 18-jährige Niclas Matthei vulgo „Anzeigenhauptmeister“ aus Sachsen-Anhalt (D) wurde im Frühjahr durch eine Reportage in „SpiegelTV“ zumindest in Deutschland weltberühmt.