„Ich bring‘ dich um, wenn du die Polizei rufst“

Bereits an der gemeinsamen Wohnadresse im Bezirk Klagenfurt-Land eskalierte in den späten Nachtstunden der Streit zwischen der 42-Jährigen und ihrem Lebensgefährten. Der Verdächtige sei im Zuge dessen immer aggressiver geworden – und da dieser in der Vergangenheit schon mehrmals zugeschlagen haben soll, ergriff die verängstigte die Frau die Flucht in Richtung ihres Haupthauptsitzes in Spittal an der Drau.