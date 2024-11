Eine Kärntner Erfindung sorgt für weniger Unfälle

Sie sind ellipsenförmig, kostengünstig und können vor allem Leben retten: Die Rede ist von Bodenmarkierungen für Motorradfahrer in gefährlichen Kurven. „80 Prozent weniger Motorradunfälle in diesen Kurven – das spricht für sich. Es gibt weniger Verletzungen und weniger Sachschäden. Mit dieser einfachen Maßnahme können also rasch, kostengünstig und effektiv Unfälle verhindert werden“, erklärt Martin Winkelbauer, Sicherheitsexperte im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Denn diese optische Orientierungshilfe unterstützt die Biker, in Risikokurven die ideale Fahrlinie zu finden.