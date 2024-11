Mann nach Frisbee-Unfall beide Beine amputiert

Die Tragödie nahm im Oktober 2023 seinen Lauf – Riley spielte an einem sonnigen Nachmittag mit Freunden Disgolf in Oklahoma City. Bei diesem Spiel muss man ein Frisbee mit so wenig Würfen wie möglich in Körbe werfen. Als er das Spielgerät vom Boden aufheben wollte, stolperte der Mann und verletzte sich am rechten Knie. „Ich bin ein Tollpatsch“, so Riley zum Magazin People.