Kärntner Brauchtum und Traditionen hautnah erleben

Der lange Lecker, der übers schwarze Ziegenfell hängt, zieht einen zum Standl der Krampusgruppe Suetschach, die sich erstmals auf der bereits 23. Brauchtumsmesse präsentiert. Hier findet man Krampusse nach wirklich alter Tradition: Die Masken stellen die Läufer aus Holzspänen und Leim sowie etwas Farbe selbst her. „In der Zwischenkriegszeit hat man statt der Holzspäne nur Karton verwendet“, weiß Elias Branz, der eines der 100 Mitglieder der Rosentaler Krampusgruppe ist. „Aus 1889 stammen die ersten Aufzeichnungen über unser Krampuslaufen in Suetschach. Da haben sich die Krampusse in einem Predigtbuch eingetragen.“