Um wen Presley beim Treff in Los Angeles trauerte

... gemeinsam mit Austro-Musiker Dennis Jale. Und das gleich zweimal in Europa. „Nächstes Jahr wäre Elvis Presley 90 Jahre alt geworden. Die Community, die ihn liebt und verehrt, ist nach wie vor so groß, dass wir gemeinsam mit Priscilla im März im Jugendstiltheater von Bad Nauheim in Deutschland und dann kurz danach im Wiener Metropol auftreten werden“, erzählt er uns über das Konzept der Elvis-Abende, in denen die Presley was macht? „Ich werde Dinge und Erlebnisse erzählen, die man von Elvis so noch nicht gehört hat“, sagt sie – was sie damit meint? „Also zum Beispiel, dass Elvis’ größte Sorge in der Zeit in Bad Nauheim, als er beim Militär gedient hat, war, dass er vergessen wird. Wir lernten uns ja damals dort kennen und ich musste ihm ständig diese Angst nehmen.“