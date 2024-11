Wie könnten Energiepreise stabiler werden?

Fast überall in Europa spürt man die Sanktionen gegen Russland. Wann haben Sie gemerkt, dass Gas und Strom teurer geworden sind? Mit welchen Maßnahmen würden Sie die Preise regulieren und senken? Ist Orbáns Kritik an den Sanktionen gerechtfertigt? Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren!