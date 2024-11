Kreuz in Schulen, Kindergärten, Spitälern

„Das Kreuz steht für das Verbindende in der Gesellschaft. Es steht nicht nur für den christlichen Glauben, sondern symbolisiert auch die Grundsätze unserer Gesellschaft – wie Nächstenliebe, Solidarität und Mitgefühl.“ Deshalb werde das Kreuz gerade an Orten wie Schulen und Krankenhäusern auch als „Kraftquelle“ erhalten bleiben. Mikl-Leitner: „Das Kreuz steht nicht zur Debatte. Weder in Kindergärten, Schulen noch in Spitälern!“ Gleichzeitig brach sie eine Lanze für den römisch-katholischen Religionsunterricht.