In NÖ-Spitälern wird das Kruzifix nun „unsichtbar“

Was war das für eine Aufregung: In sämtlichen Patientenzimmern der Landeskliniken in Korneuburg und Stockerau wurden klammheimlich die Kruzifixe abmontiert. Das sorgte nicht nur beim örtlichen Pfarrgemeinderat für Aufregung, auch Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) ritt sogleich als Retter des Abendlandes aus: „Es ist eine Schande, dass ausgerechnet in einem Landesklinikum, einem Ort des Heilens und der Hoffnung, dieses starke Symbol entfernt wird!“