Österreichs Tennis-Frauen fordern Ukraine in Texas

Das Playoff-Duell wird aufgrund der Kriegswirren im Land des Gegners in McKinney nahe Dallas im US-Bundesstaat Texas auf neutralem Boden ausgetragen. Es geht um den Aufstieg in die Qualifikationsrunde für die Finals des Bewerbs 2025. Die Österreicherinnen sind in der Außenseiterrolle, chancenlos sollten sie aber nicht sein.