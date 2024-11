Rosenbauer fährt der Krise immer mehr davon

Unabhängig davon läuft der Alltag bei Rosenbauer weiter, wo ein unter Vorstandschef Sebastian Wolf eingeschlagenes Optimierungsprogramm immer mehr Wirkung zeigt. Am Freitag legte der Feuerwehrausstatter seine neuesten Zahlen vor: Der Umsatz kletterte nach drei Quartalen auf 841,3 Millionen Euro, was ein Plus von 142 Millionen Euro zu Ende September 2023 bedeutet.