Salcher: „Die Rechnung geht nur mit Trump auf“

Besonders kritisch für deutsche Autobauer, so Salcher: „Wenn jetzt Schutzzölle in der Automobilbranche kommen, wird es für Exporteure wie Mercedes und BMW richtig schwer.“ Während Tesla jubelt und an einem Tag um 17 Prozent zulegte, sah sich Mercedes am selben Tag einem Kursverlust von 17 Prozent gegenüber. Ein klares Zeichen, meint Salcher: „Exportunternehmen werden unter Trump zunehmend Probleme bekommen.“