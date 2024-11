Russen rücken in der Ostukraine weiter vor

Drohnenangriffe aus Kursk

Die ukrainische Flugabwehr berichtete am Donnerstag in der Früh von 59 nächtlichen Drohnenangriffen aus der russischen Grenzregion Kursk. Davon seien 21 Drohnen in den Regionen Sumy, Charkiw, Poltawa und Kiew abgeschossen worden. 38 Drohnen seien wieder vom Radar verschwunden, was zumeist auf den Einsatz von elektronischen Abwehrmitteln zurückzuführen ist.