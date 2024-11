Gratisparken für E-Autos ist jetzt Geschichte

Der Stadtsenat in Klagenfurt hat beschlossen, dass die Gebühr für die Jahresparkkarte in der Innenstadt erhöht werden muss. Bisher wurde eine pauschale Parkgebühr von 150 Euro pro Jahr eingehoben, künftig kostet das Parkticket doppelt so viel. Und zwar 300 Euro. „Aus wirtschaftlicher Überlegung und angesichts der schwierigen finanziellen Lage der Stadt Klagenfurt ist es laut Antrag von Finanzreferentin Stadträtin Constance Mochar notwendig, die Pauschalgebühr für Dauerparker von derzeit monatlich 6,25 Euro auf 12,50 Euro zu erhöhen“, heißt es. Die jährlichen Mehreinnahmen belaufen sich auf 120.000 Euro.