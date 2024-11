Zauberhaft: „Weihnachten in der Schustergasse“

Kurz vor Weihnachten kommt die zehnjährige Stine (Kaya Ekerholt McCurley) allein in die Schustergasse und sucht Zuflucht beim griesgrämigen Schuhmacher Andersen (Kåre Conradi), der seine Ruhe will und keine Besucher erwartet. Doch das unerwartete Treffen zwischen dem einsamen Mädchen und dem alten Mann verändert so einiges. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „Weihnachten in der Schustergasse“.