Leitender Mitarbeiter an BH Lienz suspendiert

„Der Jahresbeginn an der BH Lienz war durchaus turbulent – umso wichtiger war und ist es, die Bezirkshauptmannschaft rasch wieder in ruhige Gewässer zu manövrieren und das Vertrauen der Bediensteten vor Ort als auch der Bevölkerung in die fortlaufend gute Funktionsweise der BH Lienz zu stärken“, das betonte LH Anton Mattle bei der Amtseinführung der neuen Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher im August.