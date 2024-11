Salzburger Ski-„Architekt“ baut den Tourismus auf

„Lehnen mehr Projekte ab, als wir annehmen“

Der in Salzburg geborene Architekt hat mit seinem Planungsbüro für die Olympischen Spiele in Sotschi und Peking sowie für die Fußball-WM in Russland Verkehrskonzepte erarbeitet, Skigebiete gebaut und sich international einen Namen gemacht. „Mittlerweile lehnen wir weit mehr Projekte ab, als wir annehmen“, schildert Leitner, während er auf einer der Liftstationen vor den Toren der Zwei-Millionen-Metropole die Farbe der Fassade aussucht.