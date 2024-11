Weihnachtliche Vorfreude in der Lichter-Stadt

Die beleuchtete Stadtpfarrkirche, der Baldachin am Rathausplatz, elegante Lichterornamente, welche die Straßen und den Hauptplatz überspannen, riesige Lichtkugeln: Wenn am Freitag, 15. November (18 Uhr), der Villacher Advent offiziell eröffnet wird, wird die Stadt wieder in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen.