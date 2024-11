Nachhaltigkeit als Treiber für den Arbeitsmarkt

Beide Welten kein Widerspruch

„Ökologie und Ökonomie sind kein Gegensatz, sondern eine Win-win-Situation“, so Bürgermeister Michael Ludwig. Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, betont die Bedeutung des Gebäudesektors für die Klimaziele der Stadt: „Wenn wir in den nächsten Jahren klug in Klimaschutzmaßnahmen investieren, schaffen wir nicht nur Einsparungen bei den Emissionen, sondern generieren auch Hunderte Millionen Euro an neuer Wertschöpfung und sichern viele tausend Arbeitsplätze – was wir derzeit gut gebrauchen können.“ Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt Unternehmen durch gezielte Beratungen und Förderungen, um ressourcenschonende Prozesse und nachhaltige Bauprojekte umzusetzen. Allein aktuelle Projekte würden in Wien über 6800 Arbeitsplätze sichern.