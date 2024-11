Blutiges Kräftemessen im Zug endete vor Gericht

Eine etwas merkwürdige Vorstellung, wie in Österreich eine Gerichtsverhandlung abgehalten wird, haben der 24-jährige Erstangeklagte und sein 43-jähriger Kontrahent, denn offensichtlich sind beide der Ansicht, dass man jemanden blutig schlagen kann, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. So betont das Duo in der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch, dass niemand etwas Böses wollte. Man hätte einander längst verziehen. Als Richter Alexander Wehinger klarstellt, dass das hier so nicht gehe, ist der Friede zwischen den Streithähnen dahin. „Der Zweiangeklagte hat mein Leben ruiniert. Ich will 10.000 Euro für meine gebrochene Nase!“, fordert der Erstangeklagte. Der andere kontert: „Dann will ich 20.000 Euro. Meine Verletzungen sprechen Bände!“