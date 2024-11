Raubüberfall auf Götzner Wettlokal ist geklärt

Es war ein Treffer in der Spurendatenbank, der dem türkischen Staatsangehörigen zum Verhängnis wurde. Er soll für einen Raub verantwortlich sein, der sich bereits im Juni 2021 ereignet hat. Damals stürmte ein maskierter Mann ein Wettlokal in Götzis, bedrohte die Angestellte mit einem Teleskop-Schlagstock und zwang sie so, Bargeld herauszurücken.