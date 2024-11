Unterstützer für Burgenlands Schulpferde gesucht

Reiten ist nicht nur ein Kulturgut, sondern tut auch Körper, Geist und Seele gut. Jeder, der den richtigen Umgang mit Pferden erlernen will, besucht in der Regel eine Reitschule. Doch seit der Pandemie ist die Situation der Schulbetriebe österreichweit angespannt. Reitstallpächterin und Reitlehrerin Monika Beudel in Leithaprodersdorf – sie war mehrfache Landesmeisterin, Vize-Staatsmeisterin und nahm sogar in der Disziplin „Dressur“ an Europameisterschaften teil – kann ein Lied davon singen.