Sturm fliegt zu den Schönen und Reichen

Ein geschichtsträchtiges Jahr der Schwarzen neigt sich langsam dem Ende zu. Nach dem 2:1-Sieg in Hartberg startet die Mannschaft von Christian Ilzer heute Montag in die letzte Länderspielpause 2024. Danach warten noch fünf Spiele auf den Doublesieger: drei in der Meisterschaft, zwei in der Champions League. Nach dem Match in Lille am 11. Dezember ist (endlich) Schluss, geht es in den verdienten Urlaub.