„Lange Trauer wäre nicht im Sinne von Daniel“

„Dass wir jetzt aber lange trauern, das wäre absolut nicht in seinem Sinne gewesen“, versuchen Marcos und seine Familie den Blick nach vorne zu richten. Am 30. November findet zum 15. Mal die von Daniel Nader initiierte Bounce Fight Night statt. Benannt nach jenem Kampfsportklub, den er im Alter von 24 Jahren gründete, zum größten des Landes machte. „Daniel hat immer gesagt: Stillstand ist Rückschritt. In seinem Sinne werden wir jetzt alles weiterführen.“