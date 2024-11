Austria Lustenau in der (Stürmer)-Krise

Rechnet man das Cupspiel gegen Hartberg dazu, ist die Austria bereits seit drei Spielen ohne Torerfolg. Der letzte Treffer datiert aus dem Spiel gegen die SV Ried am 18. Oktober – damals erzielte Seydou Diarra die 1:0-Führung. Im Angriff verkörpern die Lustenauer die pure Harmlosigkeit. Was zu denken gibt: Wurden am Anfang der Saison die Chancen noch versiebt, kommt die Mannschaft nun kaum mehr zu Möglichkeiten. Ein harmloser Kopfball von Seifedin Chabbi – das war alles, was die Austria gegen die Vienna offensiv zu bieten hatte. „Wir waren in allen Belangen unterlegen“ zog Kapitän Pius Grabher ein ernüchterndes Resümee.