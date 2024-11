Salzburger Trampolinpark öffnet bald seine Pforten

Große PV-Anlage liefert den nötigen Strom

Ab der Eröffnung am 8. Februar 2025 können sich 200 Personen gleichzeitig auf der Fläche austoben. „Sich auf den Trampolinen zu bewegen, hat einen hohen Spaßfaktor. So können wir die Kinder von den Handys weg und zurück in die analoge Welt holen“, sagt Fritz. Was den 40-Jährigen besonders freut, ist die Tatsache, dass alle Geräte „Made in Austria“ sind. Auch den Strom will das Unternehmen vor Ort selbst produzieren. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Diese liefert 372 Kilowattstunden und gehört damit zu den größten im Gewerbegebiet.