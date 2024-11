Gegen Willen der Wehr: FF-Auto geht in Ukraine

Der Clinch um das 30 Jahre alte Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Ollersdorf dürfte entschieden sein: Der Gemeindevorstand hat sich am Freitagabend mehrheitlich für die Veräußerung des Fahrzeuges ausgesprochen. Wie berichtet, soll das Fahrzeug um 8000 Euro an den Rotary-Club Hartberg-Oberwart verkauft werden, der das Auto in die Ukraine überstellen möchte. In den vergangenen Tagen gab es zwischen dem Kommando und Bürgermeister Bernd Strobl (ÖVP) eine wortgewaltige Auseinandersetzung.