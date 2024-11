KTMs Pedro Acosta wird deutlich: „Genug ist genug“

„Ich denke, dass wir in meinem Teil der Box eine Richtung eingeschlagen haben, die nicht die richtige war – im Sinne dessen, was ich brauchte, um schnell zu sein. Wir haben viele Dinge ausprobiert – zu viele, denn in der MotoGP hat man an den Wochenenden nicht viel Zeit, um viele Sachen auszuprobieren. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen verirrt“, gesteht Acosta. „Ich hielt es für selbstverständlich, dass das, was sie (die Mecaniker, Anm.) brachten, systematisch besser war. Aber das ist nicht immer der Fall, deshalb wird es getestet.“