Wolfsberger AC gegen Austria Wien – ab 17 Uhr LIVE

Nach der Niederlage im Kärntner Derby will der WAC die Wiener Austria aus dem Flow-Zustand reißen und auf die Siegerstraße zurück. Der Fünfte der Fußball-Bundesliga empfängt in der Lavanttal-Arena den Dritten, vier Punkte liegen zwischen den beiden Teams. Die Wiener haben bereits fünf Pflichtspiele in Folge gewonnen, am Samstag soll Nummer sechs folgen.