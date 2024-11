Kommissar Rex: Der Hund, den wirklich alle lieben

Dazu waren auch die Nebenrollen bis in die hinteren Winkel genial besetzt. Der anfangs an Hundeangst leidende und seine Wurstsemmel stets an Rex verlierende Stockinger (Karl Markovics), der gemütlich-entspannte Peter Höllerer (Wolf Bachofner), der pensionierte Kriminalinspektor Max Koch (Fritz Muliar) oder der mit einer Überdosis schwarzen Humor ausgestattete Gerichtsmediziner Leo Graf (Gerhard Zemann) wurden zu Kultfiguren, die es weit außerhalb der Landesgrenzen zu Prominenz brachten. Zu den bekanntesten Gaststars zählen u.a. Senta Berger, Conny Froboess oder der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz in einer frühen Stufe seiner Karriere.