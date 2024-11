Keine Schonzeiten für Dachs & Co: Jagd im Visier

Und er führt aus: „Die Hoffnung war ja, dass die Festsetzung von Schonzeiten jetzt in der Novelle der Jagdzeitenverordnung nachgeholt wird – aber im Entwurf ist davon keine Rede. Genauso wenig vom Schutz des Goldschakals.“ Dieser dürfe nämlich nur bejagt werden, „wenn ein günstiger Erhaltungszustand“ des Tieres da sei, also eine ausreichend hohe Anzahl für den Bestand. Purtscher: „Und da wir belegterweise nur 100 Goldschakale in ganz Österreich haben, kann von einem guten Bestand in der Steiermark keine Rede sein.“