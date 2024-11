Einbrecher stiegen bei Dämmerung durch Fenster ein

„Im Haus sind neun Parteien untergebracht, bei sieben davon brannte Licht. Außerdem sind wir fast mitten in der Stadt, auch eine Straße führt direkt vorbei. Wir hätten nie mit so etwas gerechnet“, ist die bestohlene Cornelia H. (83) wütend und will nun andere vor Dämmerungseinbrechern warnen. „Die Täter müssen eine Aufstiegshilfe gehabt haben, das Fenster ist zwei Meter in der Höhe“, so H.