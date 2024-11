Porsche brannte auf Autobahn- Parkplatz

Am Mittwochabend kam es im benachbarten Schweizer Kanton St. Gallen zu einem Fahrzeugbrand. Auf dem Rastplatz Wildhus Süd der Autobahn A1 zwischen Gossau und St.Gallen-Winkeln geriet ein Porsche in Brand, der zwar rasch gelöscht werden konnte, dennoch entstand Totalschaden an dem Sportwagen.