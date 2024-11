Lebte in Wien: Schweizer Künstler Spoerri ist tot

Zudem habe er die niederösterreichische Kunst- und Kulturszene in seinen letzten 16 Lebensjahren geprägt wie kaum ein anderer, betonte Mikl-Leitner. Vor allem mit seinem Ausstellungshaus Spoerri in Hadersdorf am Kamp habe er einen Kristallisationspunkt im Waldviertel geschaffen.