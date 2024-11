Mehr Frauen und Jugendliche von Armut betroffen

336.000 Menschen in Österreich sind arm, 1,3 Millionen armutsgefährdet. Mit 88.000 Kindern und Jugendlichen sind doppelt so viele betroffen wie 2022. In Kärnten werden 2380 Frauen und 2030 Kinder permanent unterstützt. „Eine Kinder-Grundsicherung würde helfen, sie ist in Kärnten aber auf Eis gelegt. Die dafür vorgesehenen 15 Millionen Euro hat Landesvize Gaby Schaunig nun in die neue Wohnbeihilfe gesteckt. Auch das ist hilfreich“, sagt Sandriesser.