Grauer Star: So soll langes Warten auf OPs enden

45 bis 87 Wochen müssen Patienten warten, ehe sie für eine Grauer-Star-Operation in steirischen Spitälern an der Reihe sind. Nun sollen im nächsten Jahr niedergelassene Ärzte unterstützen, um den – vor allem in der Corona-Zeit gebildeten – Rückstau abzubauen. Dafür werden Millionen ausgegeben.