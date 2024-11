„Man muss als Frau lernen, den Kopf einzusetzen“

Sie hat Mumm, Grips und weiß, was sie kann. Tamara Radler hat sich einen Beruf gesucht, in dem sie sich die Hände schmutzig macht und viel Verantwortung trägt. In der Männerdomäne Reststoffheizkraftwerk ist die 30-Jährige die einzige Frau, sie hat die Hos'n an und meint: „Man braucht hier ein gutes Mundwerk.“