Öffentlicher Verkehr nimmt in Kärnten Fahrt auf

Der öffentliche Verkehr in den Städten ist meist gut ausgebaut, doch am Land geht ohne Auto fast nichts. Arztbesuche, der Weg in die Arbeit oder zum Einkauf: Wer das öffentlich erledigen möchte, ist von Linienplänen der Busse abhängig. An Wochenenden gibt es oft gar keine Verbindung.