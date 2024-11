Nur 51 Minuten: Schwärzler-Niederlage in Tennessee

Chancenlos in der Entscheidung

Ein „Schock“ von dem sich der Österreicher – der aktuell in der Weltrangliste auf Rang 347 rangiert – nicht mehr erholte. Nach insgesamt nur 51 Spielminuten verwertete Eubanks seinen ersten Matchball zum klaren 6:4, 6:1-Erfolg und ließ Schwärzler in Satz zwei insgesamt nur zehn Punkte.