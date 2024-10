„Von der Geschwindigkeit her kann ich mithalten!“

„Es ist positiv, dass die Leute an mich glauben!“

Aber, das musste auch der 18-Jährige erkennen: Der Umstieg von den Junioren, wo er die Nummer zwei der Welt war, zur Profi-Tour ist kein einfacher, mit Aufs und Abs gespickt. Speziell wenn der Druck von Experten, Medien und Fans dazukommt, viele den Harder als potenziellen Nachfolger von Dominic Thiem als Hoffnungsträger des heimischen Tennis auserkoren haben. „Das ist nicht immer einfach – in anderen Ländern gibt es zig Spieler, die als Nachwuchshoffnung gelten, in Österreich bin ich einer von zwei oder drei. Aber es ist positiv, dass die Leute an mich glauben.“