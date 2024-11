Labor für künftige Nobelpreisträger

Die HTL Mössingerstraße in Klagenfurt verfügt ab dem nächsten Schuljahr über eine neue, hochmoderne Laborwerkstatt. Das ANX.labs, das am Dienstag eröffnet wurde, ermöglicht den rund 1000 Schülern individuellen Unterricht in den Grundlagen der Elektronik und Computertechnik. Als Sponsor tritt Anexia-Chef Alexander Windbichler auf, der selbst an der HTL maturiert hat. Das Labor wurde vom internationalen Cloud- und Internet-Service-Provider ausgestattet. „Ich wollte den Schülern ein Labor zum Experimentieren und Basteln schaffen“, erzählt Windbichler. Nichts im Labor ist statisch, alles flexibel – Bauteile, Werkzeuge, Messgeräte, Labornetzteile werden spezifisch ausgewählt und kombiniert. „Die Förderung der Talente ist entscheidend für die Zukunft der Gesellschaft. So können die Schüler an Problemlösungen in den Bereichen Gesundheitstechnik, Elektronik und Informatik arbeiten.“ Ein Roboter hielt die Eröffnungsansprache, begrüßte die Teilnehmer persönlich.