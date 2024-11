Illwerke VKW fördern Kids und Forschung

Sportlich-ambitionierte Ziele verfolgen die Illwerke künftig mit dem SCR Altach, die Treibhausgas-Emissionen der Arena sollen reduziert werden, die An- und Abreise zum Stadion optimiert. Von den Illwerken unterstützt wird auch das Institut für Computer Science in Vorarlberg. Dessen Mitarbeiter forschen zur Detektion von Anomalien anhand von Audiodaten. Die Ergebnisse sollen vor allem bei der Instandhaltung von Maschinensätzen in Wasserkraftwerken helfen.