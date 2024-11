Gaming-Wirtschaft in Österreich rasant gewachsen

Zur Finanzierungsthematik schlug Martin Filipp vom Verband Pioneers of Game Development Austria (PGDA) vor, Fonds zu gründen, die wiederum Geld lukrieren sollen, indem die Firmen anteilig Gewinne zurückzahlen. Im Norden, etwa in Finnland, sei ein solches System „schon geläufig“. Was es für eine gute Standortpolitik ebenso wie die Fachkräfte brauche, seien Förderschienen für Firmengründungen in Österreich, Studios für Game Development und Jobs in der Industrie.

Jedes dritte Unternehmen der Branche habe sich im vergangenen Jahr um öffentliche Fördermittel beworben.