Drei Minuten falsch parken, 250 Euro Strafe fällig

Drei Minuten habe er das Auto seiner Mutter Anfang Oktober unrechtmäßig auf der Stellfläche stehen gehabt, sagt der Student zur „Krone“. Das reichte bereits für ein Anwaltsschreiben, das es in sich hat: Satte 250 Euro forderte die Rechtsvertretung der Parkplatz-Mieterin von dem jungen Mann. In dem Brief ist zwar von mindestens zehn Minuten Parkdauer die Rede, doch auch hier stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit.